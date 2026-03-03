La venganza de Nyom con Vinicius

Nyom no tardó ni unos segundos en acercarse al atacante brasileño para 'dedicarle' la victoria provocando un visible enfado de su rival, a quien José Bordalás y sus ayudantes trataron de calmar. En la trifulca también aparecieron Militao, Ceballos y Asencio para intentar defender a Vinícius, quien meses antes también tuvo un encontronazo con el jugador del Getafe.

En el partido del Coliseum, el Real Madrid ganó por un ajustado 0-1 y fue clave una expulsión, precisamente la de Nyom, que abandonó el terreno de juego a los 30 segundos de sustituir a Kiko Femenía en el minuto 77 por una entrada muy dura sobre el brasileño.

Vinícius, en cuanto Nyom vio la cartulina roja, se acercó a Bordalás para lanzarle un mensaje irónico: "Muy buen cambio". Eso no gustó nada al técnico del Getafe, que después en rueda de prensa, y previa tangana sobre el césped, lamentó la actitud del jugador del Real Madrid.

"Vinícius se ha dirigido a mí diciéndome: 'Muy buen cambio'. Luego ha venido Bellingham a decirme algo y le he dicho que juegue y que no hable tanto. Vinícius no tiene que venir a provocar y a decirme 'muy buen cambio'", narró en octubre Bordalás tras el final del partido.

Las tornas cambiaron y Nyom no desaprovechó la ocasión para contestar a Vinícius. El golazo del uruguayo Martín Satriano y la férrea resistencia del Getafe, permitieron una victoria del Getafe en el Bernabéu 18 años después.

Nyom no olvidó la frase de Vinícius y celebró los tres puntos que consiguió su equipo ante el brasileño, a quien no le gustó nada la acción del veterano jugador azulón en el segundo encontronazo del curso entre ambos y al que después volvió a referirse Bordalás: "Nyom estaba reprochando y le dije que no dijera nada. No tiene importancia".