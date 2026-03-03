Reguilón se reincorpora a los entrenamientos del Inter Miami tras su lesión de rodilla

El lateral izquierdo sufrió un esguince de grado II en la rodilla derecha en un amistoso contra Alianza Lima, disputado el 24 de enero en Perú.

Reguilón, de 29 años, se entrenó al margen de sus compañeros desde entonces y aún no ha podido debutar en la MLS. El Inter Miami ha sumado una victoria (2-4 contra Orlando City) y una derrota (3-0 frente al LAFC) en su ausencia.

El canterano del Real Madrid fichó por el Inter Miami como agente libre el pasado diciembre, tras abandonar la disciplina del Tottenham Hotspur al final de la última temporada.

Reguilón llega a Miami con el reto de reemplazar a Jordi Alba, el mejor socio de Lionel Messi sobre el campo, que se retiró del fútbol en diciembre junto a Sergio Busquets tras conquistar su primera MLS.

Su vinculación con el Inter Miami se extiende hasta diciembre de 2027, con una opción de ampliación hasta finales de 2028.