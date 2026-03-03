River Plate alarga su 'empatitis'

Con el entrenador interino Marcelo Escudero, nombrado días atrás por la salida de Marcelo Gallardo y a la espera de la llegada de Eduardo Coudet, la institución de Núñez enlazó su tercer empate y suma 11 puntos en el Grupo B.

Gonzalo Ríos abrió la cuenta para el local y Gonzalo Montiel estableció el empate definitivo que dejó a Independiente Rivadavia líder de este grupo con 17 puntos.

En otro resultado de este lunes, Vélez Sarsfield se impuso por 0-1 a Estudiantes en La Plata con el gol de Florian Monzón.

Con este resultado, el Fortín es líder del Grupo A con 18 puntos, 3 más que su rival de hoy.

Deportivo Riestra y Platense empataron sin goles y Banfield derrotó por 2-0 a Aldosivi de Mar del Plata.

Este martes caerá el telón de la octava fecha con tres partidos: Atlético Tucumán-Racing Club, Sarmiento-Estudiantes de Río Cuarto y Huracán-Belgrano.