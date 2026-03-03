Rodrygo, sexta rotura de ligamento cruzado en la plantilla de Real Madrid en 3 temporadas

Se trata de seis lesiones de gravedad en la rodilla que marcan el paso del Real Madrid las últimas tres temporadas. En la primera, eso sí, sin Courtois durante la mayor parte de la campaña, y sin los centrales Militao y Alaba, el Real Madrid de Carlo Ancelotti pudo sobreponerse y ganó Liga y Liga de Campeones.

Cerró el año 2024 con cinco títulos, los últimos conquistados por un Real Madrid que en 2025 y en lo que va de 2026 no ha conseguido añadir trofeo alguno a su vitrinas.

A finales de 2024, a pesar de los éxitos, sufrió otros dos varapalos en forma de lesiones graves.

Dani Carvajal, capitán, cayó en octubre por una rotura del ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo; mientras que Militao, un mes después, en noviembre, volvió a sufrir una rotura del ligamento cruzado, pero en la rodilla contraria -la derecha- a la de 2023 -la izquierda.

Además, fuera de la primera plantilla, pero en dinámica del primer equipo, dos canteranos, durante la pretemporada de 2024, sufrieron también lesiones graves de rodilla: Cesar Palacios y Joan Martínez.

La temporada 2024-2025 se cerró, tras noviembre, sin lesiones de rodilla, pero acumulando 51 lesiones en total y 37 de ellas musculares; una dinámica que se mantiene en la actual campaña y que marcan el día a día, con la de Rodrygo, que vuelve a poner dicha lesión en el mapa, tras un 2025 sin sufrirla.

La lesión de Rodrygo, una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, lo mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos hasta final de la presente temporada y que le hará perderse el Mundial que se disputa este verano.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", señaló el club.

Esta lesión se traduce en varios meses de baja, por lo que, además de los compromisos con el Real Madrid durante ese tiempo, el atacante dice adiós a disputar el Mundial, que arranca en junio, con Brasil.