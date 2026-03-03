Un O’Higgins en ascenso reta a un Tolima en evolución por el cupo a la fase de grupos

El cuadro celeste viene de lograr una clasificación histórica al eliminar al Bahía brasileño en la tanda de penales, luego de que el marcador global quedara 2-2.

Recibirán en el estadio El Teniente de Rancagua a partir de la 21.30 hora local (00.30 GMT) a los Pijaos que accedieron a esta instancia también al imponerse por penales ante el venezolano Deportivo Táchira tras igualar 1-1 la serie.

O’Higgins tenía 12 años sin disputar este certamen, mientras que Tolima lo había hecho por última vez hace cuatro años. Ambos clubes tienen una historia común de semifinalistas de Libertadores de hace más de 40 años, en 1980 para el equipo chileno y 1982, el colombiano.

El juego de vuelta se jugará en Ibagué, la próxima semana, para definir el avance en el torneo, pero el perdedor igual tiene asegurado continuar en competencia internacional al pasar a la Copa Sudamericana.

El héroe del O'Higgins ha sido el portero ecuatoriano Omar Carabalí, quien atajó el último penal de Bahía ejecutado por su estrella Everton Ribeiro, para conseguir el pase a esta ronda.

El equipo dirigido por el argentino Lucas Bovaglio llega tras perder en la liga chilena por 4-2 ante Palestino en la quinta fecha, con un equipo alterno.

La derrota de todas formas empujó a O’Higgins a perder posición en la parte alta del campeonato local y se ubica decimosegundo con seis puntos, a cinco del líder.

La definición por penales del cuadro comandado por el colombiano Lucas González fue menos dramática, pues el Deportivo Táchira falló en dos de sus cobros y el otro fue atajado por el meta Neto Volpi.

Tolima consiguió el pasado domingo un importante triunfo por 1-0 ante Atlético Nacional en la liga colombiana, para ubicarse séptimo con 15 unidades a solo tres enteros del líder.

El técnico González tendrá un importante baja con el extremo izquierdo Ever Valencia, quien enfrenta problemas físicos luego del partido por la liga colombiana.