Fútbol Internacional
04 de marzo de 2026 - 19:00

0-0. Los penaltis llevan al Niza a semifinales

Redacción deportes, 4 mar (EFE).- El Niza accedió a las semifinales de la Copa de Francia al vencer en el lanzamiento de penaltis al Lorient, que resistió durante todo el partido a pesar de jugar con diez toda la segunda parte por la expulsión de Pablo Pagis en el minuto 44.

Por EFE

El Lorient desperdició después su gran ocasión, en los tiros desde los once metros. El Niza falló dos de los tres primeros, ejecutados por Gabin Bernardeau y Tom Louchet mientras el cuadro local los había anotado. Sin embargo, falló el cuarto y quinto, ejecutados por Sambou Soumano y Arthur Avom y el cuadro de Oliver Pantaloni devolvió las opciones al conjunto nicense.

Cada equipo ejecutó tres más, hasta que Bamo Meite erró el suyo, el octavo del Lorient, y el equipo de Claude Puel superó los cuartos de final.

El Niza se une al Estrasburgo, que el martes eliminó al Reims (2-1). El ganador del Marsella y el Toulouse y del Lyon contra el Lens completará el cartel de las semifinales de la Copa de Francia.