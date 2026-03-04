0-0. Los penaltis llevan al Niza a semifinales

El Lorient desperdició después su gran ocasión, en los tiros desde los once metros. El Niza falló dos de los tres primeros, ejecutados por Gabin Bernardeau y Tom Louchet mientras el cuadro local los había anotado. Sin embargo, falló el cuarto y quinto, ejecutados por Sambou Soumano y Arthur Avom y el cuadro de Oliver Pantaloni devolvió las opciones al conjunto nicense.

Cada equipo ejecutó tres más, hasta que Bamo Meite erró el suyo, el octavo del Lorient, y el equipo de Claude Puel superó los cuartos de final.

El Niza se une al Estrasburgo, que el martes eliminó al Reims (2-1). El ganador del Marsella y el Toulouse y del Lyon contra el Lens completará el cartel de las semifinales de la Copa de Francia.