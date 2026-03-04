0-1. El West Ham de Paco Jémez se queda a las puertas de la salvación

El conjunto londinense suma los mismos puntos que el Nottingham, 28, pero tienen peor diferencia de goles.

El único tanto del encuentro llegó en el minuto 65 cuando Summerville aprovechó un fallo de entendimiento entre el guardameta Bernd Leno y sus centrales, Calvin Bassey y Issa Diop, para recoger el balón suelto y definir con clase ante Leno, mal colocado en la acción.

A partir de ese momento, el West Ham protegió su ventaja con orden para sumar tres puntos vitales en la lucha por la permanencia.

El inicio del encuentro fue prometedor para el conjunto de Nuno Espírito Santo, aunque los disparos de Valentín Castellanos y Jarrod Bowen no encontraron portería.

Por parte del Fulham, Tom Cairney y Bobby King se toparon con Mads Hermansen, que sumó su quinta titularidad consecutiva bajo palos.

Antes del descanso, Ivan Toney tuvo una buena oportunidad para adelantar a su equipo, pero la ocasión más clara fue para King, que tras un control espectacular se encontró con una gran intervención de Hermansen en el mano a mano.

La segunda parte arrancó con polémica cuando el árbitro señaló inicialmente penalti de Castellanos sobre Cairney, pero tras la revisión del VAR rectificó al considerar que la falta era a la inversa.

Poco después, Bowen volvió a exigir a Leno antes de que llegara la jugada decisiva del partido, con el error defensivo que aprovechó Summerville para inaugurar el marcador.

Desde entonces, los visitantes intentaron controlar el ritmo del juego y resistieron a las escasas aproximaciones del Fulham, que solo tuvo una ocasión por medio de Timothy Castagne que repelió Hermansen.

Con esta victoria, el West Ham se queda al borde de la permanencia con 28 puntos, los mismos que el Nottingham Forest, mientras que el Fulham se mantiene décimo con 40 unidades.