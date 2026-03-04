2-2. El Atalanta salva los muebles

Dos veces marcó los tiempos el combinado de Maurizio Sarri. Y dos veces respondió inmediatamente, en un intervalo de cuatro minutos por gol encajado, el de Raffaele Palladino, único representante italiano en octavos de final de Liga de Campeones, casi como si hubiera necesitado justo de esos golpes para reaccionar en el Estadio Olímpico de Roma.

La realidad es que la 'Dea' fue muy superior en el inicio, pero incapaz de hacer daño a los romanos. Un gol anulado de Krstovic, un palo de Zappacosta y una ocasión muy clara en un remate de cabeza de Pasalic no mermaron las intenciones de un Lazio que jugó casi como si fuera visitante en su propia casa, con la gran mayoría de su afición fuera del estadio, otra vez, como protesta contra la dirección de su presidente, Claudio Lotito.

Superada la primera mitad y esa fuerza de los de Bérgamo, el Lazio consiguió cambiar el guion del duelo. Daniel Maldini, hijo de Paolo y nieto de Cesare, dos leyendas del fútbol italiano, se inventó un gran pase filtrado que dejó mano a mano a Dele-Bashiru contra Carnesecchi. El nigeriano picó sutilmente sobre el meta italiano y colocó al Lazio por delante en el marcador.

Cuatro minutos tardó en llegar la primera gran reacción de la 'Dea', equipo de moda en Italia, uno de los más en forma. Pasalic, clave en estos últimos partidos, autor de tres goles en los últimos cuatros partidos, cazó un rechace de Provedel a disparo de Samrdzic y empujó con la pierna zurda para igualar todo en el 51.

No todo fue bueno para el croata, culpable del segundo gol de los de Sarri. En un intento de control del balón en área propia con el pecho, acabó cediendo involuntariamente el balón a Boulaye Dia, que aprovechó el regalo para poner el 2-1 en el minuto 87.

Todo pareció terminar con victoria romana, con primer zarpazo 'lazial' en esta semifinal, pero al igual que sucedió con el Como-Inter, se decidirá todo en la vuelta. Musah, que entró de suplente, anotó el tanto del empate con tres minutos de diferencia con una gran definición desde la frontal del área, llegador cuando el Lazio se hundió para defender su rédito. La vuelta, prevista para finales de abril, decidirá el finalista de esta Copa Italia.

. 2 - Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor (Belahyane, m.83); Isaksen (Cancellieri, m.64), Zaccagni (Noslin, m.76) y Daniel Maldini (Boulaye Dia, m.76).

. 2 - Atalanta: Carnesecchi; Scalvini (Kossounou, m.64), Hien, Kolasinac (Ahanor, m.76); Zappacosta, de Roon (Musah, m.64), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (Sulemana, m.76), Zalewski; Krstovic (Scamacca, m.85).

Goles: 1-0, m.47: Dele-Bashiru; 1-1, m.51: Pasalic; 2-1, m.87: Bouaye Dia; 2-2, m.90: Musah.

Árbitro: G. Manganiello. Mostró tarjeta amarilla a Sarri (entrenador, m.64) por parte del Lazio; y a De Roon (m.23), Palladino (entrenador, m.66), Pasalic (m.69), Hien (m.95) por parte del Atalanta.

Incidencias: encuentro correspondiente a la ida de semifinales de la Copa Italia, disputado en el Estadio Olímpico de Roma (centro).