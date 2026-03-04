2-2. El Toulouse tumba en los penaltis al Marsella y se mete en semifinales

El argentino Leonardo Balerdi y el británico Ethan Nwaaneri fallaron los dos tiros del conjunto de Habib Beye que se quedó fuera del único título al que pueden aspirar.

El Marsella, que el pasado fin de semana puso fin a su crisis al ganar al Lyon y que ha ganado la Copa diez veces, sigue estancado en los cuartos de final que no logran superar desde hace una década, desde la temporada 2015-16.

El primero de los dos duelos que ambos equipos van a disputar en tres días acabó en tablas pero con el Toulouse con el objetivo logrado. El equipo visitante mantuvo el tipo y neutralizó cada ventaja local que ya se adelantó a los dos minutos cuando el inglés Mason Greenwood transformó un penalti cometido por Charlie Cresswell.

El Toulouse empató antes del cuarto de hora por medio de Yann Gboho pero en la segunda parte llegó el golazo de Igor Paixao, lo mejor de la noche. Un suave disparo, con efecto, desde el lateral, fuera del área, que superó a Kjetil Haug.

Pero la ventaja duró solo cuatro minutos a los locales porque en un saque de esquina ejecutado por Aron Donnum fue cabeceado por Charlie Cresswell que logró el empate definitivo.

El partido llegó a los penaltis donde el Toulouse estuvo más acertado, anotó cuatro de los cinco que ejecutó, uno más que el Marsella.

El cuadro de Carles Martínez, que no gana la Copa desde 1989, se une al Niza, que también se clasificó gracias a los penaltis tras empatar sin goles en Lorient, y al Estrasburgo, que el martes ganó al Reims (2-1). El cuarto equipo que disputará las semifinales de Copa saldrá del ganador entre el Lyon y el Lens, fijado para el jueves.