El Celta busca la camiseta que Madonna vistió en su concierto de Vigo en 1990

“Tu imagen con nuestra camiseta se convirtió en un mito y forma parte de la historia del Celta que también se escribe fuera del terreno de juego. Muchos ven en todo esto una simple anécdota, pero a mí me gustaría pensar que nada sucede por casualidad”, escribió la hija de Carlos Mouriño.

La actual presidenta recuerda que la de su club no fue “la única” camiseta de fútbol que vistió la artista sobre un escenario, pero esa imagen comenzó “a brillar de otra forma con el paso de los años”.

“Porque entendemos mejor lo que defendías en aquel momento: cuestionar lo establecido y hacer frente a quien pretende decirte lo que puedes o no puedes hacer. En el club que presido, nos reconocemos en esa manera de estar en el mundo”, indicó la máxima accionista del Celta en su misiva.

Por eso, Mouriño traslada a la artista su “ilusión” por encontrar aquella camiseta que lució en Balaídos: “No es un capricho; es un acto de memoria, es patrimonio emocional de nuestro club”.

La presidenta del club gallego también avanza que este viernes el celtismo le dedicará “un gesto de cariño” a Madonna antes del partido de Liga contra el Real Madrid en Balaídos.

El Celta revela que llevaba “años” buscando la camiseta “en privado”, pero la investigación “se estancó”. Por eso, “treinta y seis años más tarde”, el club lanza un llamamiento a todo el celtismo “con el objetivo de localizar la camiseta, con la intención de incorporarla a su archivo histórico”.

“Para el Celta, se trata de una prenda única e irrepetible que forma parte de su patrimonio emocional”, apunta en su comunicado.