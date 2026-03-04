El exbarcelonista Trincão renueva con el Sporting de Portugal hasta 2030

En declaraciones compartidas por el Sporting, al que llegó en 2022 procedente del Barça, Trincão afirmó que actualmente se considera "un jugador más completo y maduro" que, además, es capaz de "hacer bastantes cosas dentro del juego".

"Intento responder siempre de la mejor manera posible, ya sea por la izquierda, por la derecha o donde el entrenador me necesite", añadió.

Trincão, de 26 años, despuntó con el Braga y en 2020 se marchó al Camp Nou en una operación que costó al Barça 31 millones de euros.

Dispuso de minutos bajo las órdenes del técnico neerlandés Ronald Koeman, pero no encontró espacio en el equipo, por lo que fue cedido al Wolverhampton inglés y luego, en 2022, al Sporting.

En los 'leones' se reencontró con su entrenador en el Braga, Rúben Amorim, y recuperó su mejor versión, convirtiéndose en uno de los pilares no sólo en la construcción ofensiva, sino también en goles, lo que permitió al club luso ganar dos Ligas, una Copa de Portugal y una Copa de la Liga.

Trincão también ha ganado peso en la selección de Portugal, y fue clave en la reciente Liga de Naciones, con un doblete ante Dinamarca en la vuelta de cuartos que aseguró la presencia del combinado dirigido por el español Roberto Martínez en la fase final, que acabaría por ganar.