El Wolves sueña con la gran evasión

Miguel Delaney, periodista de "The Independent", escribió después del triunfo de los Wolves contra el Aston Villa que este equipo llevaba varias semanas jugando como un conjunto de media tabla y no como el colista. Un pelín exagerado, quizás, pero no falto de bastante razón. Este Wolves no tiene nada que ver con el que estuvo 19 partidos sin ganar a principio de temporada y certificó prácticamente su descenso hace jornadas.

El servicio de estadísticas de Opta le daba antes de la victoria contra el Liverpool un 100 % de probabilidades de bajar. Esto quiere decir que en todos los escenarios que desarrolló la máquina, el Wolves baja al Championship (Segunda división inglesa). Tras vencer a los 'Reds' con un tanto de André en el tiempo de descuento, el servicio le da un 0,16 %. De ganar todos los partidos que le restan, llegarán a los 40 puntos, una cifra con la que solo tres equipos Sunderland (1996-1997), Bolton Wanderers (1997-1998) y el West Ham United (2002-2003) han descendido.

De hecho, los dos últimos años la salvación ha estado muy barata, en 26 y 27 puntos, respectivamente, dado el bajo nivel de los equipos que nada más ascender, bajaron. Este año la batalla apunta a ser diferente, por mucho que Opta entienda que el Wolves, con 19 puntos, tiene un 99,84 % de bajar, y el Burnley, con 19, un 99 %. West Ham (25), Nottingham Forest (27), Tottenham Hotspur (29) y quizás Leeds United (31), están también en la pomada y vistas las trayectorias de todos ellos, no se puede confiar en que se salven con holgura.

El Wolves, además, tiene el calendario más asequible, En las últimas ocho jornadas no juega contra ningún equipo del 'Bix Six' y el equipo con mejor posición al que se enfrentará es el Brentford.

Es prácticamente una quimera y nadie en la historia de la liga ha conseguido levantar una desventaja como la suya, pero el Wolves, lejos de dejarse ir, ha decidido plantar pelea en las que pueden ser sus últimas jornadas en la Premier League. El Wolves venderá cara su piel.