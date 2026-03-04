Guardiola no tira la toalla: "Hay que seguir"

El pinchazo en casa, en un partido en el que fueron por delante en dos ocasiones, les deja a siete puntos del Arsenal con un partido menos.

"Estoy decepcionado con el resultado, creo que hicimos todo para ganar. Tuvimos ocasiones al final y durante el partido, pero hay que seguir. Quedan muchos partidos", dijo Guardiola en TNT Sports, la cadena que retransmitió el encuentro

"No hay tiempo para mirar atrás, hay que mirar adelante", dijo Guardiola, que recordó que este sábado juegan contra el Newcastle United en la FA Cup y la semana que viene en Champions League contra el Real Madrid.

Al ser preguntado por los tres posibles penaltis, dos sobre Erling Haaland y uno sobre Rodrigo Hernández, Guardiola no quiso entrar en polémicas.

"No tengo nada que decir, nada que decir", finalizó el técnico de Sampedor.