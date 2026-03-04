Juventud e Independiente Medellín buscan la fase de grupos de la Copa Libertadores

El estadio Gran Parque Central de Montevideo será testigo desde las 21:30 hora local (00:30 GMT del viernes) de los primeros 90 minutos de una serie de 180 que se definirá la próxima semana en el Atanasio Girardot.

Juventud saltará al campo tras haber dejado por el camino al ecuatoriano Universidad Católica en la primera ronda y al paraguayo Guaraní en la segunda. Independiente Medellín lo hará después de haber eliminado al uruguayo Liverpool.

Estos resultados llevaron a ambos equipos a una tercera fase de la que nadie saldrá con las manos varías: el ganador de la serie jugará la fase de grupos de la Libertadores y el perdedor la de la Copa Sudamericana.

El local afrontará el encuentro golpeado en el plano local e impulsado por sus resultados internacionales.

Es que las sucesivas clasificaciones llevaron a que su entrenador, el argentino Sebastián Ariel Méndez, apostara por onces alternativos en el Torneo Apertura y los resultados no lo acompañaron: está penúltimo con apenas un punto de doce posibles.

Del otro lado la situación es similar. Los dirigidos por Alejandro Restrepo ocupan el decimosexto lugar en el Apertura colombiano, donde ganaron solo un partido de los nueve que disputaron y acumulan tres juegos sin sumar de a tres.

Con varios cambios respecto al once que cayó el lunes ante Deportivo Maldonado, el equipo de Méndez para este jueves sería con Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas; Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Ramiro Peralta, Renzo Sánchez; Bruno Larregui y Agustín Alaniz.

En tanto, Independiente Medellín jugaría con Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz, Frank Fabra; Halam Loboa, John Montaño, Didier Moreno; Francisco Fydriszewski y John Montaño.

De esta forma, uruguayos y colombianos buscarán dar el primer golpe para concretar su sueño de jugar la fase de grupos de la Libertadores, instancia en la que Juventud no estuvo nunca e Independiente Medellín lo hizo por última vez en 2023.