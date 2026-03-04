Fútbol Internacional
04 de marzo de 2026 - 09:45

Kumbulla, Asano y Llabrés, bajas para Demichelis en el primer entrenamiento abierto

Palma, 4 mar (EFE).- El nuevo entrenador argentino del RCD Mallorca, Martín Demichelis, no ha podido contar con el defensa Marash Kumbulla y los atacantes Javi Llabrés y Takuma Asano en la primera sesión preparatoria abierta a los medios del cuerpo técnico.

Por EFE

El entrenamiento ha comenzado antes de lo previsto y ha estado marcado por la alta intensidad del nuevo jefe del banquillo bermellón, quien controlaba de manera muy directa el transcurso de la sesión.

A diferencia de su predecesor, Demichelis dirige el entrenamiento desde el primer momento, mientras que Jagoba Arrasate delegaba la activación sobre el césped en el resto de miembros del cuerpo técnico.

El equipo volverá a ejercitarse este jueves con la mente puesta en su visita a Osasuna, el primer rival del cuadro balear tras la llegada del argentino a la isla y que servirá para empezar a ver las ideas que busca impregnar el preparador en su nuevo club.