La eliminación copera del Barça en nueve apuntes

Estos son nueve apuntes que nos deja el partido en clave azulgrana:

La gigante pancarta que habitaba la zona del lateral del nuevo Spotify Camp Nou, en la que se estrenaba el primer experimento de grada animación, con la inscripción: 'Juguem com som' (Jugamos como somos), resultó premonitoria. El Barça de Flick firmó el mejor ejercicio del curso y se quedó a las puertas de una clasificación para la final que había perdido en 45 minutos en Madrid.

La puesta en escena del Camp Nou no defraudó. Juego de luces, pirotecnia con los colores del Barcelona, 45.000 gargantas cantando el himno a capela y color en las gradas. El próximo reto será acoger 62.000 espectadores. La capacidad máxima alcanzará los 105.000.

Creció al lado de Íñigo Martínez y llamó a las puertas del fútbol mundial, pero cuando el vasco se marchó a Arabia Saudí en el inicio de la pretemporada, Pau Cubarsí se quedó huérfano. Ante el Atlético de Madrid recuperó todas sus buenas sensaciones en la salida del balón, pero también en la contención atrás, donde firmó una gran actuación, la mejor de la temporada.

Lo echó tanto en falta el Barça durante la lesión, que a la vuelta los 'culers' volvieron a darse cuenta de lo que se estaban perdiendo. Sin estar al 100%, el canario es diferencial, se convirtió en el alma del equipo con su juego entre líneas, sus pases imposibles y su lucha.

Estuvo 382 días de baja, desde agosto del 24 a septiembre de 2025, y por eso Flick le ha ido dando poco a poco minutos. La lesión de Frenkie de Jong le ha dado la titularidad y en pocos partidos ha demostrado de lo que es capaz. Lo comparan con Busquets, seguramente no es tan bueno posicionalmente, pero tiene mucho más gol. Anoche anotó un doblete.

Entre otras muchas, esa frase la pronunció Hansi Flick en la sala de prensa y se refería a la plaga de lesionados que tiene en su equipo. Antes del partido tenía cuatro bajas: De Jong, Lewandowski, Gavi y Christensen; y cuando acabó dos más: Kounde y Balde.

Esa es la idea que late en el corazón de los seguidores azulgranas que históricamente consideran que lo más importante no es ganar a cualquier precio, sino hacerlo con una idea, como se demostró ante el Atlético. El mejor Barça del año ganó, pero no lo valió para clasificarse para la final copera. Puede ser que lo mejor esté por llegar. Está por ver, el enfrentamiento de Champions ante el Newcastle despejará las dudas.

En una eliminatoria que se decidió por detalles, el tanto anulado en la ida a Cubarsí tiene más valor. Tras siete minutos observando la jugada, con un problema en el sistema del fuera de juego automático, y mucha incertidumbre, el tanto no subió al marcador. Al final del partido, el director deportivo del Barça, Deco, lo tenía claro: "No hubo prórroga por el gol anulado a Cubarsí en la ida".

Trece remates en el primer tiempo, ocho en el segundo y 21 en total frente a los siete del Atlético de Madrid en todo el partido; 15-0 en saques de esquina, 71-29 en la posesión, 6 paradas de Musso; 688 pases por 288 (estadísticas Sofascore).