La plantilla de Real Madrid se vuelca con Rodrygo tras su lesión

El club blanco publicó a través de sus redes sociales un resumen de todos los mensajes de apoyo que el jugador ha recibido, tanto de la primera plantilla como de otros clubes o personalidades del mundo del deporte.

"Toda la fuerza del mundo", "nos has dado mucho y seguirás haciéndolo", "estamos todos contigo", señalaron Mbappe, Fede Valverde y Thibaut Courtois, respectivamente.

También le mandaron mensajes de apoyo antiguos compañeros de equipo como Joselu Mato, Marco Asensio, Lucas Vázquez y Álvaro Odriozola, así como Marcelo y Luka Modric, y el extenista Rafa Nadal.

"Ha sido uno de los peores días, la vida tal vez ha sido un poco cruel conmigo, no sé si me lo merezco, pero de qué me puedo quejar. Me quedo fuera de mi club y de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que suponía mucho para mí", publicó el martes Rodrygo Goes en redes sociales.