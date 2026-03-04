La segunda final de Copa entre Atlético y Real Sociedad, 39 años después

Hace 39 años, en La Romareda de Zaragoza, en el segundo éxito entonces en la Copa del Rey de la Real Sociedad (el tercero fue en 2020), el equipo de Arconada; Sagárzazu, Górriz, Gajate, López Rekarte; Larrañaga, Zamora, Dadie; Aitor Beguiristáin, Jose Mari Bakero y López Ufarte, que formaron el once titular de John Benjamin Toshack (luego entraron Mújica en el minuto 86 y Martin Beguiristáin en el 103), se impuso al Atlético de Madrid de Luis Aragonés.

El mítico técnico del club rojiblanco, la selección y el fútbol español alineó de inicio en el Atlético a Abel Resino; Tomás Reñones, Sergio, Ruiz, Quique Ramos; Julio Prieto, Landaburu, Marina; Uralde, Da Silva y Rubio. Después, dio entrada a Julio Salinas, en el minuto 64 por Marina, y a Quique Setién, que sustituyó a Uralde en el 85.

Durante los 90 minutos iniciales, López Ufarte adelantó a la Real Sociedad en el 10, con un remate con la izquierda ante Abel después de una extraordinaria asistencia de chilena de Bakero; el uruguayo Da Silva, tras varias ocasiones donostiarras y varias paradas del portero rojiblanco, igualó el duelo en el 24, al culminar una serie de trepidantes paredes hasta adentrarse dentro del área y batir a Arconada con la derecha, tras el último pase de Rubio.

El empate, en la primera ocasión del Atlético, lo deshizo después Txiki Beguiristáin, antes del descanso, con el 2-1. En el minuto 36, el pase fue de nuevo de Bakero, Beguiristáin controló en el área, se acomodó la pelota y lanzó con el interior del pie derecho a la escuadra de la portería de Abel para devolver la ventaja a la Real Sociedad.

El 2-2 del Atlético fue a cuarto de hora del final, con el pase de Julio Salinas y la definición perfecta de Rubio, con un zurdazo cruzado, para forzar la prórroga, que terminó con empate y dirigió el choque a la tanda de penaltis.

Desde los once metros, Bakero marcó el 1-0, Rubio respondió con el 1-1 en un ajustado tiro que golpeó en el poste, Mújica logró el 2-1, Da Silva disparó raso y fuera en el cuarto lanzamiento, Martín Beguiristáin sumó el 3-1, Landaburu hizo el 3-2, Larrañaga firmó el 4-2 y Arkonada paró el remate de Quique Ramos para resolver el título.

La Real Sociedad ha ganado tres veces la Copa del Rey: en 1909, entonces bajo el nombre de Club Ciclista de San Sebastián, tras imponerse por 3-1 al español en Madrid; la citada de 1987 contra el Atlético de Madrid y la última en 2020 contra el Athletic Club por 1-0 en La Cartuja.

El Atlético de Madrid ha sido campeón de la Copa en diez ocasiones, la última en 2013 contra el Real Madrid en el Bernabéu (1-2). Antes también ganó la final de la competición frente al Real Madrid en 1992 (2-0), en 1961 (3-2) y en 1960 (3-1); contra el Valencia en 1972 (2-1); contra el Athletic en 1985 (2-1); contra el Mallorca en 1991 (1-0); contra el Zaragoza en 1976 (1-0) y 1965 (1-0); y contra el Barcelona en 1996, en el histórico 'doblete' (1-0).

En sus últimos 20 enfrentamientos entre todas las competiciones, el Atlético de Madrid se impuso a la Real Sociedad en once de ellos, con cuatro victorias del equipo blanquiazul y cinco empates.

El conjunto madrileño está invicto contra ese rival en sus últimos ocho duelos, de los que ganó cinco e igualó tres.