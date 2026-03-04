Más partidos pospuestos de la Liga de Campeones de Asia por el conflicto en Oriente Medio

La entidad detalló en un comunicado que pospone los partidos de vuelta de los octavos de final, tras anunciar este domingo el aplazamiento de los partidos de ida, de la AFC Liga de Campeones Elite.

Además, los partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones Two y la Liga Challenge también se reprogramarán y las fechas se anunciarán en un nuevo calendario.

"La AFC seguirá vigilando de cerca esta situación en rápida evolución y se mantiene firme en su compromiso de garantizar la seguridad y la protección de todos los jugadores, equipos, árbitros y aficionados", subrayó la confederación.