Peque sufre una rotura de ligamento en un tobillo y estará de baja varias semanas

El entrenador del equipo, el argentino Matías Almeyda, retomó en la ciudad deportiva sevillista, tras dar descanso el martes, el trabajo para la visita del domingo al Sánchez-Pizjuán del Rayo Vallecano, sesión de la que se ausentó el futbolista catalán, quien estuvo convocado para el derbi del pasado domingo en el campo del Betis (2-2) pero que no llegó a jugar.

Tampoco estuvieron este miércoles en el entrenamiento el defensa César Azpilicueta y el centrocampista suizo Djibril Sow, titulares ante el Betis que no pudieron acabar el partido y que hicieron trabajo específico al margen del grupo, informó el club en un comunicado.

Para la visita del Rayo, Almeyda ya podrá contar con el defensa francés Tanguy Nianzou y el centrocampista Joan Jordán, ambos sancionados ante el Betis, pero por este motivo será el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo el que se pierda la cita ante el conjunto madrileño.

En el capítulo de lesionados, el central brasileño Marcao Teixeira y el extremo el suizo Rubén Vargas son los que mantienen sus procesos de recuperación.