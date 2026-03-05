76 arrestados en Paraguay en un partido de la Copa Sudamericana entre Olimpia y Trinidense

Durante los controles en las inmediaciones del estadio Defensores del Chaco fueron detenidos 25 menores de 18 años, uno de ellos un joven que portaba unas 48 paquetes de cocaína y otros que intentaron entrar en el recinto deportivo sin la compañía de un familiar adulto.

Otras 25 personas fueron detenidas al dar positivo en las pruebas de alcoholemia, pero fueron liberadas tras la conclusión del encuentro. Además, la Policía retuvo a 26 aparcacoches.

El Olimpia del argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez, actual líder del torneo Apertura de Paraguay, ratificó su buen momento al superar al Triki en un encuentro en el que el atacante Rubén Lezcano marcó el único gol.

Los operativos policiales se mantendrán este jueves, cuando está previsto el duelo entre Nacional y Recoleta en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.