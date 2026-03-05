Alonso: “Si estuviéramos luchando por la victoria, conduciría tres horas”

Declaraciones del piloto español después de que Adrian Newey, director del equipo, asegurase a su llegada a Melbourne (Australia) que Aston Martin limitará sus vueltas para evitar daños en los nervios, debido a las vibraciones, a Alonso y al canadiense Lance Stroll.

"Esa vibración en el chasis está causando algunos problemas de fiabilidad", añadió, "pero el problema mucho más importante es que esa vibración se transmite finalmente a los dedos del piloto".

"Fernando cree que no puede dar más de 25 vueltas consecutivas sin correr el riesgo de sufrir daños permanentes en los nervios de las manos", explicó.

Tras esto, Fernando Alonso habló en Dazn sobre la situación de su coche antes de arrancar la temporada 2026, contradiciendo a Adrian Newey, el diseñador más exitoso de la historia de la F1.

“Si estuviéramos luchando por la victoria, podría hacer tres horas en el coche con las vibraciones que no me pasaría nada”, aseguró.

“Hay vibraciones que vienen por el motor, que Honda ya las identificó en los primeros test. Hemos visto que el coche no aguanta, a veces se rompen los espejos, la luz trasera, los pilotos... Lógicamente, notamos las vibraciones y después de unas vueltas se te quedan un poco adormecidas las manos o los pies, o el cuerpo en general", explicó.

"Pero no es una limitación tan grande, no quiero decir que las vibraciones son el mayor problema que tenemos. Si estuviéramos luchando por la victoria, podría hacer tres horas en el coche con las vibraciones que no me pasaría nada. Pero no estamos en esa situación, por desgracia", puso de relieve el piloto español.

"Las vibraciones lo que hacen es que luego se rompen las baterías. Ahí es el punto que tenemos que mejorar, mejorar esas vibraciones, vengan de donde vengan del motor. Sé que han probado tres o cuatro soluciones en Japón, en el banco de pruebas, y tengo curiosidad de ver cómo van en el coche”, añadió.

Por ello, Fernando Alonso reconoció que usarán los primeros Grandes Premios como test para mejorar el monoplaza de cara al resto de una temporada en la que se estrena reglamento técnico y que consta de 24 fines de semana de competición.

“Tenemos retos por delante. Por desgracia, no estamos al 100% ni mucho menos. Tenemos que ver la fiabilidad, si hemos mejorado, si han hecho todo el trabajo desde Japón para que no vibre el motor. Luego, en el chasis, con un invierno tan corto y tantos problemas, no hemos podido probar todo lo necesario para la puesta a punto. Estas primeras carreras vamos a tener que utilizarlas para mejorar y encontrar la dirección del coche”, concluyó.