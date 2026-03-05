Antony, novedad

Antony, pieza clave para el chileno Manuel Pellegrini, ha entrenado por primera vez con el grupo tras el empate del domingo ante el Sevilla (1-1), en el que tuvo un enfrentamiento con un sector de la grada que atribuyó a "la frustración" por el resultado y de llevar unos días con fiebre y estar "jugando con dolor en el pubis y el abductor".

El extremo paulista ya mira al Getafe y, en los minutos iniciales abiertos a los medios, ya ha evolucionado con el resto de sus compañeros para perfilar un partido que el Betis afronta en quinta posición con 42 puntos, tres más que el Celta y ocho menos que el Villarreal en la lucha por los puestos de privilegio de la clasificación.

Llegan los de Pellegrini al Coliseum en uno de los mejores momentos del cuadro de José Bordalás, que afronta el partido tras su triunfo en el Bernabéu (0-1) y después de haber sumado nueve de los últimos doce puntos posibles, y lo hacen con todos sus efectivos posibles excepto los lesionados de larga duración y el canterano Pablo García.

Pablo García entrena con el filial bético de Primera RFEF para el derbi ante el Sevilla Atlético de este viernes, mientras que prosiguen sus respectivos procesos de recuperación el marroquí Sofyan Amrabat, Isco Alarcón y el argentino Giovani Lo Celso.