Arbeloa aclara que las recuperaciones de Mbappé y Bellingham son supervisadas por el club

Con Kylian Mbappé se buscó la opinión de otro especialista de rodilla fuera de España, para tener más perspectivas del esguince que arrastra en la rodilla izquierda desde el pasado mes de diciembre. Según apuntan fuentes del Real Madrid a EFE, es por decisión de Nico Mihic, responsable del cuerpo médico, y trabaja su recuperación en París con preparadores del club antes de volver el viernes a la capital de España.

"Hablo con él todos los días", reconoció Arbeloa en rueda de prensa. "Tenemos controlado lo que le pasa, como está, que cada día va mejor y es un proceso en el que vamos viendo día a día sus sensaciones. A día de hoy son todo buenas noticias y cada vez está mejor", añadió, dejando la puerta abierta a la opción de que el regreso de Mbappé se pueda producir el próximo miércoles en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City.

Para la eliminatoria está descartado Bellingham, que se recupera en Londres de su dolencia muscular. Arbeloa aclaró el procedimiento que se sigue desde el club, para descartar que haya sido por deseo de los dos jugadores la forma de proceder.

"Todo lo referente a las lesiones, tanto de Bellingham como de Mbappé, están perfectamente organizadas por los servicios médicos del Real Madrid y el departamento de preparación física del club", explicó.

"Bellingham y Mbappé han estado en Londres y en París con profesionales del Real Madrid de servicio médico y departamento físico. Todo, absolutamente todo, está supervisado por el Real Madrid", zanjó.