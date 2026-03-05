Arbeloa: "Es el momento de que se vea que somos valederos de esta camiseta"

Al Real Madrid se le acaba el margen de error tras enlazar dos derrotas en LaLiga que han alejado 4 puntos el liderato teniendo que visitar al Camp Nou. Arbeloa no buscó justificaciones y enfocó a lo que viene con un mensaje contundente.

"Lo importante no es explicar el fracaso, lo importante es ganar. Explicar por qué has perdido no sirve de nada, en el Real Madrid sólo importa ganar el próximo partido. Podría hablar de un proceso de aprendizaje, de que no hay nada lineal, que en cada proceso hay picos, pero no serviría de mucho. Soy muy consciente de que el equipo puede jugar mejor y de que hay una gran plantilla", dijo.

"Mañana vamos a un partido muy difícil con muchas bajas, pero tenemos jugadores suficientes para dar más, pelear mejor y tener una mentalidad más acorde a este escudo. Hasta el último día que esté aquí voy a pelear para que así sea. No tengo otro objetivo en la cabeza", añadió.

El número de ausencias entre lesiones y sanciones del Real Madrid puede llegar a diez, pero Arbeloa no buscó excusas. "Me lo ponen más fácil porque tengo que pensar menos", bromeó sobre el once.

"A mis jugadores les transmito que esto es el Real Madrid y no nos ponemos excusas. Nos tenemos que crecer ante las adversidades. A las personas se las mide cuando las cosas se ponen difíciles. Si vas 3-0 ganando, todos juegan bien y es fácil ponerse esta camiseta. Se nos tiene que ver ahora. Es el momento que se ve si somos valederos de llevar esta camiseta y este escudo", manifestó.

Sintiendo un ambiente negativo en torno al Real Madrid por su irregularidad, en dos semanas en las que se juega buena parte de la temporada con su visita al Celta en LaLiga y la eliminatoria ante el Manchester City, Arbeloa intentó cambiarlo con sus palabras.

"Entiendo que tras dos derrotas como las que hemos sufrido el ambiente no sea el más positivo, pero dentro sabemos que queda muchísima Liga y la vamos a pelear", defendió.

"Quedan 36 puntos por jugar y estamos 4, no a 18. Es en lo que tenemos que pensar. No nos queremos poner en situaciones que todavía no se han dado. Esto es el Real Madrid y mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos. Y si no las hay, seguiremos luchando porque así entiendo al Real Madrid", añadió.

Enfocando el partido del viernes en Balaídos (21:00 horas CET, -1 GMT), el técnico madridista dedicó elogios al Celta y a su técnico, Claudio Giraldez.

"Una salida que no va a ser nada fácil, contra un gran equipo y un entrenador que está haciendo las cosas maravillosamente bien. Son un equipo muy bien trabajado que juegan con mucha confianza. Vienen de ganar cuatro partidos jugando bien. Es un campo donde siempre hay un gran ambiente cada vez que va el Real Madrid allí. Otra salida muy complicada y exigente", opinó.

En ningún momento Arbeloa habló del City y centró todo sus discurso en el duelo liguero ante el Celta. "En un equipo como el Real Madrid la derrota es difícil de gestionar por exigencia, pero lo único que pensamos es en el partido de mañana. Depende mucho de nosotros mismos, de nuestra seguridad y confianza. El pasado no existe y sólo pensamos en Balaídos".

Sin buscar excusas, el técnico aseguró que no ha tenido "suficiente tiempo como para poder trabajar" lo que le gustaría y dijo que "en 50 días" han disputado "más partidos que entrenamientos para trabajar".