Camavinga y Asencio calman la plaga de ausencias para Vigo; Alaba se suma a las bajas

Álvaro Arbeloa sufre hasta nueve bajas para la visita liguera al Celta de Vigo. El austriaco Alaba es el último en unirse, por una dolencia muscular sufrida el lunes ante el Getafe. Se ausentó del entrenamiento el viernes y confirmó su baja junto a los lesionados Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo y Kylian Mbappé.

Mientras, por sanción no podrán viajar a Vigo Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono. Por lo que en el último entrenamiento en la ciudad deportiva, en la mañana del jueves, hasta ocho canteranos se pusieron a las órdenes de Arbeloa en el primer equipo. Los porteros Sergio Mestre y Álvaro Gonzalez, más los jugadores de campo Diego Aguado, Lamini Fati, Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

La buena noticia para Arbeloa, que contaba solamente con Antonio Rüdiger como central en condiciones de jugar, es la recuperación de Asencio del fuerte golpe sufrido en el partido de Liga de Campeones ante el Benfica. Por segundo día pudo ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros tras unos días de reposo y podrá ser titular.

"Alaba no va a llegar, no va a estar disponible. Asencio creemos que sí. Si no estuviese jugaría un canterano, pero creo que Asencio estará disponible", dijo antes del entrenamiento Arbeloa confirmando la mejoría.

También la protagonizó Camavinga, que pese a no estar al cien por cien por una infección bucal, regresó a la dinámica de grupo y apuró para ayudar al equipo en un momento de dificultad con su presencia en Balaídos.

Los jugadores disponibles iniciaron la mañana en el gimnasio y, sobre el césped, tras los rondos y los primeros ejercicios antes las cámaras, ya a puerta cerrada, terminaron de preparar los detalles tácticos del enfrentamiento ante el Celta en una parte de la sesión en la que Arbeloa sacó conclusiones para dar forma a un once de circunstancias.