De Balaídos a San Mamés, dos visitas por la Liga

Entre tanta carga de partidos y minutos, con el condicionante que supone el avance de rondas en la Liga de Campeones, por los octavos de final con el Barcelona frente al Newcastle el martes y el Real Madrid contra el Manchester City el miércoles, y el esfuerzo del equipo azulgrana del pasado martes contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, de la que quedó eliminado, es una jornada compleja para los dos aspirantes al título.

Las bajas son un problema para el Real Madrid, que ha perdido hasta final de año a Rodrygo Goes por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha; tiene fuera de acción a Kylian Mbappé por un esguince en la rodilla izquierda, aparte de Jude Bellingham, Dani Ceballos y Éder Militao; y no puede disponer por sanción de Franco Mastantuono, Álvaro Carreras y Dean Huijsen, mientras está pendiente de la evolución de Raúl Asencio y David Alaba.

Sus dos derrotas consecutivas, además, lo ponen en jaque. No solo fue el 2-1 en El Sadar ante Osasuna, sino también el 0-1 con el Getafe del pasado lunes, que enciende las alarmas en el grupo dirigido por Álvaro Arbelo en su vuelta a la acción este viernes contra el Celta. El equipo vigués, que lo ganó en la primera vuelta, es sexto, con dos victorias seguidas ante el Girona y el Mallorca.

Cuando el Barcelona salte al césped de San Mamés ya sabrá el marcador del Real Madrid. Su esfuerzo contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey es un hándicap. También la inminencia del choque contra el Newcastle, en martes que viene en Inglaterra, antes de una prueba potente contra el Athletic, cuya reacción es evidente: son cinco jornadas sin perder, con tres triunfos, pese a que este miércoles se quedó fuera de la final de la Copa del Rey.

Hansi Flick, entrenador del líder de LaLiga, tiene dos bajas nuevas (los laterales Juled Kounde y Alejandro Balde, lesionados el martes en la frustrada remontada frente al Atlético de Madrid, de la que se quedó a un solo gol). En su última salida, contra el Girona, el conjunto azulgrana perdió su único duelo de las últimas seis jornadas. Es un aviso para el primero de la clasificación.

También este sábado, la próxima final de la Copa del Rey tiene un ensayo en el Metropolitano: el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad, aún sin el título de por medio que se jugarán el próximo 18 de abril en Sevilla, entre la incógnita que supone Antoine Griezmann, con una oferta sobre la mesa del Orlando City para antes del 26 de marzo sobre la que debe decidir.

También es otra jornada clave por la permanencia, con tantos equipos implicados, aunque las diferencias se han ensanchado en las últimas citas a favor de algunos equipos, como el Rayo Vallecano, el Girona y el Sevilla, seis puntos por encima del descenso; el Getafe, con ocho de ventaja tras su triunfo en el Bernabéu, o el Valencia, con cinco de renta, con la preocupación que todo eso genera en el Mallorca, en el Levante o en el Oviedo, los tres últimos.

Mientras el equipo asturiano se la juega ya casi en cada partido, a nueve puntos del Elche -el primer equipo en zona de permanencia en la clasificación- antes de visitar al Espanyol, que no ha ganado en todo 2026 y ya va por los nueve encuentros; el Levante y el Mallorca también sienten la presión cada fin de semana, mientras las jornadas pasan y ellos siguen en descenso.

La victoria de la última cita ante el Alavés reanimó al Levante, pero aún no es suficiente. A cinco de la permanencia, este sábado recibe al Girona.

También este sábado, Martín Demichelis estrena desafío con el Mallorca, que ha apostado por el argentino para salir del descenso. A dos puntos de la salvación, su primera prueba es en Pamplona contra Osasuna. El equipo navarro, décimo, viene de perder 1-0 en Valencia tras seis citas invicto.

También debuta Quique Sánchez Flores con el Alavés, tras la marcha de Eduardo ‘Chacho’ Coudet a River Plate. El equipo vitoriano y el Valencia protagonizan un duelo más que directo por la permanencia. Hay nada más que dos puntos de diferencia entre los dos a favor del conjunto de Mestalla, que recibe a un rival con solo un triunfo de margen sobre el descenso.

El Elche, el cuarto por abajo, tan solo con dos puntos de renta y después de nueve encuentros seguidos sin ganar -todo lo que se ha jugado en 2026- visita al Villarreal, cuarto en la tabla. Un cruce entre la Liga de Campeones y la permanencia, como el Getafe-Betis, tras las dudas con las que terminó el conjunto verdiblanco frente al Sevilla, que le niveló dos goles en contra.

El Sevilla de Matías Almeyda aún no está tranquilo. Sus seis puntos de ventaja sobre el descenso debe refrendarlos este domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, cuando reciba al Rayo Vallecano, a su misma altura en la clasificación.

Atlético de Madrid-Real Sociedad (18:30 CET/17:30 GMT).

Athletic Club-Barcelona (21:00 CET/20:00 GMT).

Valencia-Alavés (21:00 CET/20:00 GMT).