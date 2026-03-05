Fútbol Internacional
Dele Alli vuelve a entrenarse en las instalaciones del Tottenham

Londres, 5 mar (EFE).- A sus 29 años, Dele Alli aún busca otra oportunidad en el mundo del fútbol. El centrocampista inglés, que se encuentra libre sin equipo, se está entrenando estos últimos días en las instalaciones del Tottenham Hotspur con la intención de mantener la forma física y de seguir compitiendo al máximo nivel.

Por EFE

El que fuera internacional con Inglaterra y jugara 269 partidos con el Tottenham pidió permiso al club para poder utilizar la ciudad deportiva a la espera de encontrar una nuevo destino para su carrera.

Alli ya estuvo presente hace dos semanas en el Tottenham Hotspur Stadium para la disputa del derbi del norte de Londres en el que los 'Spurs' perdieron contra el Arsenal por 1-4 en el debut en los banquillos de Igor Tudor.

El exjugador del Tottenham fue presentado en el campo y visitó su antiguo vestuario para reencontrarse con sus amigos y compañeros.

Tras abandonar el Tottenham en 2022, Alli tuvo un breve paso por el Everton antes de marcharse al Besiktas turco y después al Como, donde solo jugó unos minutos antes de ser expulsado y rescindir su contrato con el conjunto italiano.