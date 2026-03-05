Derbi de Milán, última llamada por el 'Scudetto'

El conocido como 'Derbi della Madonnina', por el nombre de la estatua de la Virgen de la Asunción que corona la Catedral de Milán (Duomo), se presenta otra vez como un duelo decisivo. No tanto como lo fueron las semifinales de Liga de Campeones en 2023 o como el disputado en abril de 2024 que coronó al Inter como campeón del título de Serie A, pero sí como punto de inflexión que marcará el final de campaña italiano.

Llega con 10 puntos de ventaja el Inter, líder indiscutible y equipo más fuerte pese a su prematura e inesperada eliminación de 'Champions' ante el Bodo Glimt noruego en dieciseisavos de final. En caso de victoria, se colocaría con 13 unidades de diferencia a falta de 10 jornadas, distancia que se antoja casi insalvable por el trascurso de la temporada.

Sin embargo, una victoria de este Milan que no tiene ni distracciones ni desgaste entre semana puede abrir la contienda. Podría recortar la desventaja a 7 puntos y meter presión a un Inter que tiene que jugar también Copa Italia.

No llega en mal momento el combinado de Massimiliano Allegri, que solo ha perdido dos partidos en toda la temporada en Serie A por los cuatro de los interistas, algo más tocados ahora anímicamente por su eliminación en 'Champions' y su empate ante el Como 1907 en la ida de Copa Italia.

"Hemos llegado a marzo bastante bien. Podríamos haberlo hecho incluso mejor. Y ahora se decide la temporada. Entre marzo, abril y mayo se decide el campeonato, las plazas 'Champions'... A partir de mañana empieza la recta final", comentó hace unos días Massimiliano Allegri, entrenador del Milan.

Los precedentes sonríen, además, a los 'rossoneri', que no pierden el derbi desde el 22 de abril de 2024, precisamente aquel que coronó como campeón del 'Scudetto' al Inter en una jornada histórica, al haberse proclamado vencedor del título doméstico en un partido entre dos equipos de la misma ciudad.

Desde entonces, cuatro victorias y dos empates. La ida en esta misma temporada cayó de su lado (0-1) jugando a domicilio en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) que ambos comparten, además, ya como propietarios tras su compra al Ayuntamiento de la ciudad.

Incluso le ganó un título, la Supercopa de Italia, con una gran remontada (2-3) el 6 de enero de 2025, cuando el luso Sergio Conceicao entrenaba a los 'rossoneri'.

Es otro equipo el de Allegri, que cuenta con jugadores como Luka Modric. También es algo diferente el Inter, ahora bajo los mandos del rumano Cristian Chivu. El 'Derbi della Madonnina' de este domingo, con el Milan como local, se postula como la última llamada para el 'Scudetto'. Una victoria milanista abre la pelea, una victoria interista deja el título visto para sentencia.