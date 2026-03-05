Dituro: “Creemos en la palabra de Rafa Mir, en lo que dice y cuenta”

Según el lateral hispano marroquí, el delantero del Elche le espetó que vino en “patera” durante el partido del pasado domingo, lo que provocó la indignación del jugador del Espanyol, que el colegiado parara el juego para aplicar el protocolo antirracista y que el Comité de Disciplina haya anunciado la apertura de un expediente para analizar este incidente.

“Yo hablé directamente con él y le pregunté. Fue claro conmigo. Me asegura que no le dijo nada, ni mucho menos ningún insulto racista. Fue un cruce de palabras que tuvieron entre ellos y que quedó ahí, son situaciones del juego”, defendió el argentino, uno de los pesos pesados del vestuario del Elche.

Dituro dijo ver a su compañero “bien” de ánimos a pesar de la polémica y quiso dejar claro que, pese a la defensa de Rafa Mir, tanto él como sus compañeros, cuerpo técnico y club “repudiamos cualquier situación de discriminación o acto racista”.

“Creo que el árbitro actuó bien y activó el protocolo que había que activar. Ojalá las investigaciones vayan lo más profundo posible y se pueda saber lo que sucedió”, indicó el guardameta, que añadió que el vestuario “apoya a Rafa Mir hasta el final”.

El portero aseguró que Rafa Mir también le negó haber dicho “te voy a arrancar la cabeza” al jugador del Espanyol, como se ha especulado en algunos medios, y lamentó que los futbolistas en general puedan ofrecer en algunas ocasiones una mala imagen de comportamiento fruto de las “pulsaciones altas”.

“No nos gusta dar esa imagen ni que un partido se frene. Tenemos que tomar conciencia de que son situaciones que no quedan bien y que pueden hacer daño a otras personas. No hay que hacer lo que uno no quiere que le hagan”, sentenció.