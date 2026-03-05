El Arsenal levanta ampollas: "No me gustaría ganar así"

Las críticas al estilo de juego del Arsenal han sido constantes toda la temporada, pero se han amplificado ahora que los de Mikel Arteta están cerca de sumar su primera liga en 22 años.

Anthony Gordon, del Newcastle United, fue el primero en dejar caer que la Premier League se estaba volviendo más aburrida en comparación con la Champions League. "Se ha vuelto mucho más lenta", esgrimió el jugador, una opinión que hace días corroboró Arne Slot.

"Mi corazón futbolístico no disfruta tanto con esto. Cuando pienso en fútbol, pienso en el Barcelona de hace diez o quince años, ese equipo que esperabas ver cada domingo", apuntó el holandés. En la misma línea fueron Liam Rosenior, del Chelsea, y Pep Guardiola, del Manchester City, que dijo que estaba de acuerdo con algunas opiniones de Slot sobre el balón parado.

El Arsenal está batiendo récords en esta estrategia, sí, pero cuando se ve a los equipos que está superando con sus córners y sus faltas, se eleva una pregunta, ¿es positivo? Sus 16 goles de córner igualan el récord en una temporada de la Premier League y le sitúan a las puertas de superar al West Bromwich Albion en 2016/2017 y el Oldham Athletic en 1992/1993.

"Solo un equipo ha querido jugar al fútbol esta noche y estoy orgulloso de lo que hemos hecho", sentenció un malhumorado Huerzeler. "Si le preguntas a todo el mundo en esta sala si ha disfrutado del partido, estoy seguro que quizás uno levante el brazo, porque a lo mejor es aficionado del Arsenal, pero más allá de ello, nadie".

Las pérdidas de tiempo, especialmente las de David Raya, los agarrones en los saques de esquina y el paso atrás que dieron los 'Gunners' tras adelantarse a los pocos minutos desesperaron al preparador del Brighton.

"Nunca seré la clase de entrenador que quiere ganar así. Quiero hacerlo bien, quiero que mis jugadores mejores, que jueguen al fútbol en el campo. Sí, todo equipo pierde tiempo, pero tiene que haber un límite, y ese límite tiene que ponerlo la Premier League. los árbitros tienen que poner un límite, porque, por ahora, hacen lo que quieren".

Al ser preguntado por las críticas del alemán, Arteta soltó un "vaya sorpresa".

"Nosotros nos preocupamos de lo nuestro", continuó el español, que tiene al Arsenal líder con siete puntos de ventaja respecto al Manchester City, aunque con un partido más jugado. Además, están en la final de la Copa de la Liga, en la quinta ronda de la FA Cup y en octavos de final de la Champions League.

Para sentenciar su discurso contra el estilo del Arsenal, Huerzeler utilizó a Raya de ejemplo. "Te voy a hacer una pregunta. ¿Has visto en la Premier League a un portero 'lesionarse' tres veces? No".