El célebre "diuen, diuen, diuen" de Pujol, hilo conductor del vídeo de campaña de Laporta

"Hay historias con demasiado ruido. Dicen, dicen, dicen, pero el Barça no se construye con palabras, se construye defendiéndolo con decisiones. Algunas duelen, pero protegen aquello que es eterno. Dicen que no creíamos, pero movilizamos a todo el mundo para llenar estadios, para que se convirtieran en referentes para cambiar la historia", arranca el vídeo.

El documento muestra algunos de los momentos más destacados del último mandato de Laporta (2021-2026): los festejos de la afición en Canaletes, la renovación de Lamine Yamal, la conexión entre Laporta y Hansi Flick, los títulos del primer equipo masculino y femenino de fútbol, el exilio en el Estadio Olímpico Lluís Companys y el regreso al Spotify Camp Nou.

"Y todavía dicen que no es nuestro momento, pero todo el mundo se ha enterado de que hemos vuelto con un futuro glorioso. Y aunque dicen que nos detuvimos, nos fuimos para volver más grandes que nunca. Porque si no lo hacíamos nosotros, ¿entonces quién? El coraje para resistir, la fuerza para liderar", concluye el vídeo.

Pujol, presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, pronunció el recordado "diuen, diuen, diuen" en 2015 durante una comisión de investigación sobre Fraude y Corrupción del Parlament.

Daba a entender con aquella expresión que sus explicaciones no servían de nada porque predominaba la voluntad de hacer caso a rumores e informaciones sin credibilidad que le perjudicaban.

Por su parte, el otro candidato a la presidencia, Víctor Font, también ha publicado un vídeo de campaña en las redes sociales en el que el empresario aparece durante la precampaña junto a voluntarios, integrantes de su plataforma y algunos de las personalidades que le han mostrado su apoyo, como el exjugador Xavi Hernández.

"Esto no va de nombres. Va de culers. De socios y socias que se han movilizado para hacer posible una candidatura de los socios y las socias. Gracias por el gran trabajo realizado, por el compromiso y por hacerlo realidad. Somos oficialmente una candidatura", asegura la plataforma en la red social X.