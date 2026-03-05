El Championship ampliará los 'playoff' a seis equipos la temporada que viene

Este sistema implicará que el tercer y cuarto clasificado de la liga accederán a las semifinales del 'playoff', mientras que el quinto, sexto, séptimo y octavo clasificado participarán en los cuartos de final. El primero y segundo de la liga seguirán ascendiendo de forma automática a la Premier.

Las semifinales continuarán con el formato actual de ida y vuelta y la final se disputará como hasta ahora en el estadio de Wembley, en el que es considerado el partido con el premio económico más grande del fútbol, debido a los millones que hay en juego al ascender a la Premier League.

"La decisión tiene como intención incrementar el número de partidos competitivos durante la parte más importantes de la temporada, al tiempo que damos la oportunidad a otros dos equipos de estar en la final de Wembley y ascender a la Premier League", dijo en un comunicado la EFL, la organización que vela por la Segunda, Tercera y Cuarta división del fútbol inglés.

Con esta nueva iniciativa se acaba con el 'playoff' de cuatro equipos que se implementó en la temporada 1986-1987.