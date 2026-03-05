El chileno Víctor Dávila, baja del América al sufrir lesión de ligamento cruzado

El artillero de 28 años se lesionó el miércoles pasado durante la derrota de las Águilas por 1-2 ante Bravos FC.

La acción ocurrió en los últimos minutos del primer tiempo. Dávila intentó controlar un pase dentro del área rival, pero su pie se atascó en el césped, lo que provocó que la rodilla se doblara antes de caer al campo con un intenso dolor.

El nacido en Iquique, quien acudió con su selección a la Copa América 2024, fue retirado en el carrito de emergencias para ser trasladado a un hospital.

Este jueves fue sometido a más estudios que arrojaron la gravedad de su lesión.

Dávila llegó al América en el Apertura 2024. Ha ganado dos títulos de liga. Deja al equipo en medio de una crisis de resultados. Las Águilas ocupan la novena posición del Clausura con 11 puntos en nueve partidos.

Empezó su carrera en el Huachipato de su país en el 2014. Su arribo al fútbol mexicano ocurrió en el 2017, cuando firmó con el Necaxa, con el que obtuvo una Copa y una Supercopa.

En la liga local también jugó con Pachuca y León, con éste último ganó una Copa de Campeones de Concacaf. También cuenta con experiencia con el CSKA Moscú.

No es la primera vez que Dávila sufre una lesión que lo deja fuera de competencia por varios meses.

En el Apertura 2024, su primer torneo con las Águilas, sufrió una fractura del peroné durante un empate con Tijuana en la decimotercera jornada.