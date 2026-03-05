Futbolistas del Barça homenajean a Araújo por su partido 200

El capitán del conjunto catalán, Ronald Araújo, ha recibido el homenaje de sus compañeros en la sesión matinal que se ha celebrado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En el video publicado en las redes sociales del club se ve al zaguero ‘charrúa’ recibiendo la camiseta a manos del brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’ en el gimnasio mientras es aplaudido por la plantilla y los miembros del cuerpo técnico.

Araújo también ha recibido un abrazo del técnico del primer equipo, Hansi Flick, y ha posado con sus compañeros en una foto de grupo mostrando la parte posterior de la camiseta conmemorativa por la cifra de partidos que alcanzó en el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que el Barça disputó el pasado martes ante el Atlético Madrid.

Desde su debut, el 6 de octubre de 2019, contra el Sevilla, en el Spotify Camp Nou, suma siete temporadas como azulgrana y se ha convertido en el tercer uruguayo con más partidos en la historia del club, por detrás de Ramón Villaverde y Luis Suárez.

El homenaje a Araújo ha sido una de las notas más destacadas del entrenamiento del primer equipo azulgrana, que ha preparado el duelo liguero contra el Athletic Club con los jugadores disponibles del primer equipo, así como los futbolistas del filial Diego Kochen, Tommy Marqués, Xavi Espart y Álvaro Cortés.

No se han ejercitado, en cambio, los lesionados Frenkie de Jong, Jules Kounde, Alejandro Balde y Andreas Christensen, mientras que Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ sigue entrenándose al mismo ritmo que sus compañeros a la espera de recibir el alta médica.

El Barça completará este viernes el último entrenamiento antes de visitar el sábado el estadio de San Mamés. Después de la sesión, Flick comparecerá en rueda de prensa. EFE