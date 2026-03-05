Futbolistas iraníes rompen su silencio y cantan el himno nacional en la Copa de Asia

Con una mano en la cabeza en un gesto similar a un saludo militar, las deportistas entonaron el himno nacional iraní, mientras se escuchaba algún abucheo y silbido desde la grada.

El equipo técnico a pie de campo acompañó a las jugadoras y también cantó el himno con una mano colocada sobre el corazón, conforme a la retransmisión mostrada por televisión.

La imagen contrasta con el silencio de hace unos días en los instantes previos al enfrentamiento contra la selección de Corea del Sur durante su debut en la competición.

Mientras, a las afueras del estadio Gold Coast, en el nororiental estado australiano de Queensland, un grupo de decenas de personas se manifestaron por la "libertad de Irán".

"Estamos aquí para apoyar al equipo porque el régimen iraní los obliga y los utiliza para normalizar el régimen", dijo el organizador de la protesta, Hesam Orouji, recoge el periódico australiano Herald Sun.

El miércoles, en la rueda de prensa previa a este partido, la futbolista iraní Sara Didar expresó la "preocupación" de las deportistas por la situación en su país.

La clasificación de la selección persa para la Copa de Asia femenina, la primera desde 2002, ha sido celebrada por activistas que defienden la igualdad de género, especialmente por la opresión que impone el régimen iraní a las mujeres, como el uso obligatorio del velo en espacios públicos.

Esta imposición fue uno de los detonantes de las protestas registradas este año en Irán, que se saldaron con 3.117 muertes reconocidas por el régimen islámico, aunque organizaciones de derechos humanos triplican ese balance.

Los ataques israelíes y estadounidenses han dejado al menos 787 muertos, según la Media Luna Roja, que no ha actualizado esa cifra desde el martes; mientras que la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, asegura que son ya por lo menos 1.097 civiles los que han muerto en Irán, incluidos 181 niños menores de 10 años.

Irán, por su parte, ha respondido con ataques contra Israel, así como países aliados de Estados Unidos en la región y que albergan sus bases militares, como Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.