La jueza prorroga seis meses más la instrucción del caso Negreira

En un auto fechado el pasado 18 de febrero, al que ha tenido acceso EFE, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Alejandra Gil, acuerda esta nueva prórroga de la investigación, que expiraba este domingo, 1 de marzo, atendiendo a la petición de la Fiscalía, a la que se adhirió el Real Madrid como una de las acusaciones particulares.

La jueza argumenta en su auto que la causa, que desde 2023 investiga los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, "podría dilatarse debido a que queda pendiente practicar la declaración, como investigado, de FCB, de cuyo resultado puede resultar, a la vista de lo que alegue, si declara, la necesidad de practicar nuevas diligencias para corroborar, o no, la versión" que pueda dar sobre los hechos.

En el marco de esta causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona citó para el 10 de abril como investigado al FC Barcelona, que estará representado por la ahora exvicepresidenta Elena Fort, que en febrero dimitió para poder concurrir a las elecciones del club, que se celebrarán el próximo 15 de marzo, bajo la candidatura de Joan Laporta.

La jueza ya prorrogó la causa hace seis meses al entender que la investigación apenas había avanzado a la espera de que los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bertomeu declarasen como imputados, algo que hicieron el 18 de septiembre, y Joan Laporta, como testigo, que lo hizo el 12 de diciembre.