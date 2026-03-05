Palmeiras con ventaja sobre el Novorizonte en la primera final del Paulistão

El encuentro se cumplió en el Arena Barueri, debido a reformas en el Allianz Parque, donde el “Verdão” sacó la diferencia mínima gracias a un gol del argentino José Manuel “Flaco” López, luego de recibir una asistencia de Ramón Sosa, en el minuto 35 de juego.

Ya sobre el final del primer tiempo, Gustavo Gómez cometió una falta penal, que fue atajado por el arquero Carlos Miguel, tras el remate de Robson dos Santos Fernandes.

Los análisis del encuentro resaltaron que, tras el gol, el Palmeiras supo gestionar la ventaja frente a un Novorizontino que, a pesar de su histórica campaña llegando a la final, no logró romper el orden defensivo de los locales.

Esta victoria le otorga al equipo de Abel Ferreira la ventaja de jugar por un empate en el partido de vuelta para coronarse campeón.

La definición del título se llevará a cabo el domingo 8 de marzo de 2026. El Novorizontino actuará como local y necesita ganar por un gol para forzar los penaltis o por dos o más para ser campeón de forma directa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con esta situación, el Brasileirão estará retornando recién a partir del martes 10, con la disputa de la fecha cinco del torneo, que tiene a Palmeiras y São Paulo como líderes con 10 puntos.