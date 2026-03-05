Regragui publica un vídeo de despedida para anunciar su salida de la selección marroquí

El técnico posteó en su cuenta en Instagram un vídeo en el que recoge los momentos más destacados de su trayectoria al frente de la selección marroquí -que comenzó en 2022- con imágenes que muestran fragmentos de su comparecencia ante la prensa, abrazos con los jugadores y celebraciones, entre otras.

Acompañó el vídeo con el mensaje: "Siempre Marruecos. Dios Patria, Rey. Gracias".

Varios jugadores postearon mensajes a Regragui. El lateral de Paris Saint Germain Achraf Hakimi le mostró su agradecimiento en un mensaje en su cuenta en Instagram y destacó su capacidad de inspirar a los jugadores y los aficionados.

"Walid Regragui, gracias por el trabajo excepcional que has realizado a la cabeza de la selección marroquí. Tu liderazgo, pasión y visión han inspirado no solo a los jugadores, sino también a todo un país y a millones de aficionados en todo el mundo", se lee en su mensaje.

La Federación Real Marroquí del Fútbol (FRMF) convocó esta noche una rueda de prensa en la que se espera el anuncio del nuevo seleccionador de los Leones del Atlas.

Según informan varios medios marroquíes, el elegido sería Mohamed Ouahbi, actual técnico de la selección sub-20 y campeón del Mundial de Chile.

Con Regragui como seleccionador, Marruecos logró el cuarto puesto en el Mundial de Catar y fue finalista en la Copa de África de 2026, consolidándose como una de las selecciones más destacadas del continente.