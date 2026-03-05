Sampaio dice que partido ante México le servirá a Brasil para evolucionar

"Ante México será un juego diferente. Creo que este tipo de experiencias son parte de lo que aprenderemos, nos hará más fuertes y nos permitirá evolucionar para estar más preparadas para cualquier circunstancia que se nos presente más adelante", afirmó Sampaio.

Brasil, clasificado a dicho certamen por ser anfitrión, visitará a México este sábado en el estadio de Ciudad de los Deportes de la capital mexicana en su segundo juego amistoso en esta fecha FIFA.

En el primero, realizado el miércoles pasado, cayeron por 2-1 ante Venezuela.

Sampaio, quien juega en el Corinthians, dijo que no pueden repetir una actuación tan deficiente ante el equipo mexicano.

"Buscaremos las razones de lo que pasó, analizaremos exactamente qué sucedió y qué se puede mejorar. Estoy segura de que pondremos todo esto en práctica y ante México jugaremos un gran partido que nos aportará gran experiencia", señaló.

Mariza Nascimento, por su parte, centrocampista de Tigres UANL de la liga mexicana, afirmó que estarán más preparadas para jugar ante el Tri.

"Para este partido estamos más preparadas, pensando en mejorar en los duelos individuales; creo que ese fue uno de los factores en que fallamos en el juego anterior (ante Venezuela). Son problemas que ya hemos tenido, lo sabíamos y no podemos culpar a nadie por ello; debemos encontrar la manera de mejorar", añadió Nascimento.

El seleccionador Arthur Elías también destacó la importancia de este partido ante uno de los equipos que se ha distinguido como uno de los que más ha crecido, tanto a nivel selección, como en su liga, a nivel mundial.

"México es uno de los equipos líderes del continente gracias a que ha crecido de manera significativa en el desarrollo de sus futbolistas y en la infraestructura del fútbol femenino en general y eso se nota en sus resultados", apuntó Elías.

Al igual que sus dirigidas, el seleccionador confió en que ante México ofrecerán una mejor versión a la que exhibieron en la derrota frente a Venezuela.

"Contra México espero que mostremos un mejor nivel y rendimiento para estar a la altura de la exigencia que nos espera", concluyó el estratega.