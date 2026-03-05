Scholes ataca a su excompañero Carrick: "El United ha sido una mierda"

En una publicación en Instagram que borró a las pocas horas, Scholes escribió lo siguiente tras la derrota del Manchester United contra el Newcastle United en la que el equipo de Carrick no se llevó ni un solo punto pese a jugar más de 45 minutos con un futbolista más por la expulsión de Jacob Ramsey.

"Michael (Carrick) definitivamente es algo especial... Porque el United ha sido una mierda en los últimos cuatro partidos. Buenas noches", publicó Scholes, que además mencionó a Sandro Tonali acompañando el nombre del italiano con un corazón.

Scholes y Carrick compartieron vestuario en el United entre 2006 y 2013 y disputaron 160 partidos juntos, además de ganar ocho títulos entre los que se incluyen cinco Premier League y una Champions League.

Sin embargo, Scholes, ahora comentarista en las televisiones británicas y protagonista de varios podcast, no parece guardar una buena relación con el que fue en su día su compañero en el centro del campo.