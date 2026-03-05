Varane: "Por ahora disfrutamos a Nico Paz, su continuidad no depende de nosotros ni de él"

"Por ahora disfrutamos a Nico Paz, su continuidad no depende de nosotros ni de él", declaró en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

El argentino, autor de 10 goles y 6 asistencias en lo que va de campaña, es propiedad del Real Madrid, equipo del que es canterano y que tiene la opción de recompra del jugador.

Situación parecida con el español Jacobo Ramón, canterano del club blanco que también tiene una opción de recompra del central.

"Es fuerte y puede convertirse en un gran defensa", ponderó Varane sobre el madrileño.

El campeón del mundo con Francia y de Europa con el Real Madrid calificó lo conseguido por el Como hasta el momento como un "milagro".

"Estamos asistiendo a un milagro. Un equipo que hace siete años estaba en la Serie D y ahora es quinto en la Serie A. Es algo increíble, pero se explica por el enfoque diferente. Aquí se puede hacer verdadera innovación y esto me ha estimulado mucho, la posibilidad de contribuir, con mi experiencia y mis conocimientos, al crecimiento del club", dijo.

"Y Fàbregas, además de ser bueno desde el punto de vista táctico, destaca en saber crear un sentido de pertenencia, de unidad en el grupo. Y luego, el Como juega de una manera muy divertida, es bonito verlo en el campo", añadió.

Aunque su entrenador favorito, el más importante de su carrera, es otro: "Zidane, no uno cualquiera. Me aconsejó que me concentrara en una cosa específica en cada entrenamiento. Un pase largo, un control diferente, un movimiento nuevo. Una pequeña cosa, no muchas, no todo, para mejorar día a día"

Y, como jugador que llegó a un club grande con apenas 20 años, lanzó un consejo a los más jóvenes.

"Lo más importante es tener paciencia. Cuando pasé del Lens al Real Madrid, todo era más grande, nuevo, diferente. Y, sobre todo, la percepción del tiempo era diferente: no juegas durante un mes y te parece un año. Tienes que estar concentrado, estar atento, ser resiliente y entrenar como si fueras a jugar", sentenció.

Varane fichó por el Como 1907 como jugador en verano de 2024, pero después de apenas 23 minutos en su debut, en Copa ante el Sampdoria el 11 de agosto de 2024, se lesionó en la rodilla izquierda y decidió poner fin a su carrera como futbolista profesional.

El club le dio la oportunidad de dar el salto a la directiva y forma parte de la misma desde octubre de 2024.