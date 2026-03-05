Víctor Font: "Lograremos una victoria histórica"

En una rueda de prensa celebrada en la sede de su candidatura, Font ha asegurado que hay "una mayoría que considera que el cambio es necesario" y ha abierto las puertas a todo el que quiera sumarse al proyecto, incluidos Marc Ciria y Xavi Vilajoana, los otros dos aspirantes no continuistas que no han pasado el corte de las firmas.

"Estas elecciones no van de escoger un candidato. Esto no es un cara a cara, no es un Laporta VS Font. Esto va de qué Barça queremos para los próximos años. Si queremos el Barça del pasado o el Barça del futuro; el Barça de unos cuantos o el Barça de todos", ha resumido.

"Estamos convencidos de que hay una mayoría social que, ante una elección sencilla, va a optar por pasar página. El día 15 tendremos la oportunidad de contarnos", ha apostillado el líder de 'Nosaltres'.

En este sentido, Font ha indicado que en estas elecciones el socio tiene la oportunidad de "dejar atrás la mala gestión, la improvisación, la falta de transparencia y la opacidad" y apostar por "la profesionalización y la modernización del club para darle estabilidad y blindar su modelo de propiedad".

Una transformación que, según ha asegurado, "será tan espectacular" que, "de la noche a la mañana" el socio "se emocionará" al comprobar el club que ha quedado. "Si vamos todo juntos, seremos imparables", ha proclamado.

"Estamos ante una oportunidad histórica y los socios lo han de tener claro. Abrimos las puertas a todos los culés que quieran sumarse a este movimiento de cambio", ha insistido el empresario barcelonés, quien ha dicho tener "muchas ganas" de debatir en esta campaña con Joan Laporta, el presidente saliente y el otro candidato en estos comicios.

"Me hubiera encantado poder hacerlo durante el mandato, por ejemplo en las asambleas, pero todavía no vivimos en un club plenamente transparente y democrático", ha lamentado.

En cualquier caso, Víctor Font tiene claro que, en el contexto actual, los resultados deportivos no van a pesar más que la necesidad de modernizar el modelo de gestión en un votante tradicionalmente conservador.

Y ha puesto de ejemplo la victoria de Josep Maria Bartomeu hace once años bajo el famoso lema de 'Triplete y tridente' y que desembocó en una crisis económica e institucional que acabó con su dimisión.

"En 2015 ya hicimos caso a la pelotita y, a los pocos meses, ya nos habíamos dado cuenta de que nos habíamos equivocado", ha recordado.