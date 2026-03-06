Almeyda cree que el Rayo "es uno de los equipos que mejor juega en esta Liga"

"Nos enfrentamos a un rival difícil, como todos para nosotros. Ellos trabajan colectivamente muy bien gracias a su entrenador -Íñigo Pérez- y a los jugadores que dirige", señaló Almeyda en una rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva sevillista.

El preparador suramericano anunció que el extremo suizo Rubén Vargas integrará la convocatoria para el partido contra el Rayo tras superar una lesión muscular que lo ha mantenido más de tres meses en el dique seco.

Vargas se lesionó a finales de noviembre en el campo del Espanyol y recayó a los cinco minutos de reaparecer, el 12 de enero contra el Celta, pero sigue siendo uno de los futbolistas con más participaciones de gol del plantel sevillista, pues ha marcado tres tantos y repartido cuatro asistencias en sólo trece participaciones esta campaña en LaLiga.

Además, el centrocampista Joan Jordán y el central francés Tanguy Nianzou también vuelven a estar disponibles tras cumplir sus respectivas sanciones.

Almeyda cumplirá el domingo el tercero de los siete partidos de sanción que le fueron impuestos e insistió en que "no debería estar fuera del banquillo" porque su castigo es "una injusticia", de modo que irá "donde" lo "manden: en un palco, en un bus... es un tema terminado. Ellos sabrán por qué tomaron una decisión" que él va a "aceptar sin compartir".

Sin embargo, el Sevilla ha sumado cuatro puntos en estas dos últimas jornadas, por lo que el preparador bonaerense aseguró que "mientras los resultados se sigan dando, esté quien esté" en el banquillo "pasa a un segundo plano", ya que su cuerpo técnico "siempre trabaja en equipo".

Matías Almeyda rememoró el derbi (2-2) del domingo pasado en el campo del Betis para resaltar que "cada punto" que suma el Sevilla "es importante" y por eso justificó "festejar un empate después de ir perdiendo 2-0, lo mismo que contra el Elche", ya que esa remontada fue una muestra "del amor propio de los jugadores".