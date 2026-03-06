Athletic-Barça, pulso para olvidar la Copa y mantener el ritmo en LaLiga

El conjunto azulgrana llegará a la cita inmerso en un buen momento de juego y resultados, después de tres victorias consecutivas entre todas las competiciones con un balance de 10 goles a favor y uno en contra, pese a la decepción de rozar la remontada y caer eliminado frente al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey.

El estéril triunfo del martes (3-0) contra el equipo rojiblanco comportó un desgaste mayúsculo para la mermada plantilla del Barça, que perdió por lesión a sus dos laterales titulares, Jules Kounde y Alejandro Balde, que se suman a las bajas del también defensa Andreas Christensen, y de los centrocampistas Frenkie de Jong y Pablo Páez Gavira 'Gavi, que viajará con el equipo pero no entrará en la lista.

La buena noticia para el Barcelona es al regreso del polivalente Eric Garcia, tras cumplir sanción en la Copa, y del delantero Robert Lewandowski, que este viernes se ejercitó con normalidad, ataviado con una máscara protectora por la fractura ósea sufrida en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo ante el Villarreal.

En esta tesitura, los planes del entrenador Hansi Flick estarán condicionados por las bajas y el desgaste de la plantilla, sobre todo ante el importante partido del martes en el campo del Newcastle en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El técnico admitió este viernes que dará oportunidades a algunos suplentes habituales, pero sin dar nombres. Marcus Rashford, Marc Casadó, Ronald Araujo o el joven lateral Xavi Espart podrían tener minutos en detrimento de otros jugadores importantes que han superado lesiones como Raphael Dias 'Raphinha', Pedro González 'Pedri' y Marc Bernal, autor de cuatro goles en los últimos cinco partidos.

El conjunto catalán llegará a la cita reforzado por las goleadas en los dos precedentes del curso ante el Athletic, 4-0 en LaLiga y 5-0 en la Supercopa de España.

En el caso del equipo rojiblanco, la visita del Barça llega apenas 72 horas después de caer eliminado en Anoeta tras un decepcionante partido en el que, a pesar de estar obligado a remontar la desventaja que llevaba de la ida, apenas puso en aprietos a un rival superior.

Fuera ya de la Copa, torneo en el que el Athletic sigue siendo el equipo que más finales ha disputado en esta década, los de Ernesto Valverde están ya obligados a poner el foco exclusivamente en la Liga para no perder el paso en la pelea por una plaza europea de cara a la próxima temporada.

A pesar de ofrecer una imagen errática y un juego pobre y muy alejado de la solidez y contundencia de hace apenas un año, los datos arrojan algo de luz al horizonte rojiblanco. Y es que el Athletic encadena cinco jornadas sin perder, ha sumado 11 puntos sobre 15 y está a solo uno de la séptima plaza que ocupa el Espanyol.

El otro dato positivo al que se agarran las ilusiones rojiblancas está en una enfermería cada semana con menos pacientes, pero en la que aún se mantienen los lesionados de larga duración Beñat Prados, Maroan Sannnadi y Unai Egiluz.

Además Nico Williams sigue tratándose su pubalgia con un especialista externo al club sin plazo fijado de reaparición y el sancionado Yeray Álvarez no estará disponible hasta el 2 de abril.

En cuanto al once, además de la vuelta de Unai Simón, se prevé que Vivian regrese a su habitual posición de central después de actuar como lateral derecho en Anoeta en un equipo titular para cuya configuración Valverde tendrá en cuenta el desgaste del choque copero.

Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Araujo, Gerard Martín; Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Ferran.