Barrios sigue de baja

El internacional español es la única ausencia de Diego Simeone para armar el once y la convocatoria para el duelo contra el conjunto donostiarra en el Metropolitano, donde defiende su tercera posición, con los mismos 51 puntos del Villarreal, y aspira a recortar diferencias con el Real Madrid, segundo, y el Barcelona, líder de LaLiga, a 9 y 13 puntos suyos, respectivamente.

El resto de efectivos se ejercitaron en una mañana fría en el Centro Deportivo de Majadahonda y quedarán concentrados esta noche para el encuentro del sábado.