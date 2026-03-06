Fútbol Internacional
Barrios sigue de baja

Majadahonda (Madrid), 5 mar (EFE).- Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, fue la única baja del último entrenamiento para el partido de este sábado contra la Real Sociedad, en el que aún no estará disponible, con la mirada en la reaparición el martes ante el Tottenham.

Por EFE

El internacional español es la única ausencia de Diego Simeone para armar el once y la convocatoria para el duelo contra el conjunto donostiarra en el Metropolitano, donde defiende su tercera posición, con los mismos 51 puntos del Villarreal, y aspira a recortar diferencias con el Real Madrid, segundo, y el Barcelona, líder de LaLiga, a 9 y 13 puntos suyos, respectivamente.

El resto de efectivos se ejercitaron en una mañana fría en el Centro Deportivo de Majadahonda y quedarán concentrados esta noche para el encuentro del sábado.