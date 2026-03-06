Bordalás: "Cuando gano, mi sensación es de alivio, no de euforia"

El técnico azulón tiene los pies en el suelo. Menos de una semana después de asaltar el Santiago Bernabéu con su Getafe, ha dejado atrás esa victoria y solo piensa en el siguiente encuentro, ante el Betis, para dar un paso más hacia la permanencia.

"Soy una persona que cuando consigo ganar, mi sensación es de alivio, no de euforia o alegría. Mi alegría llega cuando se consiguen los objetivos. Los objetivos, o un título. Esa es mi mentalidad y la que quiero que tengan mis jugadores y el entorno. No podemos celebrar nada porque no hemos conseguido nada. El partido es historia y dentro de una semana nadie se acordará", declaró.

"El partido del pasado lunes está totalmente olvidado. Es historia y estamos centrados en el partido ante el Betis. Y si nos olvidamos de lo que nos ha hecho ganar, es cuando empezaremos a perder. Esa es la realidad. El Betis es un partido de la máxima exigencia y el más difícil que tenemos. Un equipo confeccionado para luchar por Europa que ha crecido en las últimas temporadas", añadió.

Bordalás dejó claro que el objetivo del Getafe es la permanencia "sin pensar más allá" y explicó que sus jugadores no pueden caer en ningún tipo de euforia y en "objetivos que no son reales".

Como ejemplo de equipos que ganaron la pasada temporada a alguno de los tres grandes puso al Leganés y a Las Palmas, en los que Javi Muñoz o Neyou, este curso en el Getafe, perdieron después la categoría.

"El Leganés fue capaz de ganarle al Barcelona 0-1 en su casa y al Atlético de Madrid. Y descendió. Las Palmas, lo mismo, ganó al Barcelona y al Atlético. Le pregunté a Javi Muñoz, y, efectivamente, la euforia, pensaban que si son capaces de ganar a esos, iban a conseguir el objetivo. La dificultad es máxima. Hay que trabajar muy duro y jugar como un equipo".

Insistió en que no hay que dejar atrás los resultados anteriores porque cada encuentro "es distinto" y está "cansado" de ver sorpresas en el mundo del fútbol.

"No hay que irse muy lejos. Hace pocas fechas, en un partido de Copa, el Atlético pudo ganar 0-5 en La Cartuja; y unos días después, el Betis, el mismo equipo, en el Metropolitano te gana 0-1. De nada valen los resultados anteriores. Las dificultades son máximas en cada partido. Tienen velocidad, una buena contra, jugadores excelentes que cada año se refuerzan mejor".

"Les digo a mis futbolistas que hay que creer para sacar los partidos adelante. Pero siempre con los pies en el suelo y con la máxima humildad. Sabemos de la dificultad que tiene la competición. No conozco una Liga en la que un equipo de la zona baja sea capaz de ganar a uno de la zona alta. Solo en la Liga española. Se da en pocos casos. Quizá en la Premier. Y eso quiere decir de la igualdad de la competición", añadió.

También habló sobre las declaraciones de Álvaro Arbeloa tras el partido ante el Real Madrid, en las que insinuó que los árbitros tienen que frenar el juego del Getafe: "No voy a volver a hablar de un partido que forma parte de la historia. Todo el mundo lo pudo ver. Está claro que al final ese partido lo vieron muchos aficionados en muchos países y se vio claramente el equipo que salió perjudicado", apuntó en referencia al rodillazo sin sanción del alemán Antonio Rüdiger a Diego Rico.

Por último, preguntado por la actuación del uruguayo Sebastián Boselli, alabó a su defensa y a los jugadores nuevos que llegaron al Getafe en el mercado de invierno:

"Nos aportan en el campo y en el día a día. Han venido con una humildad muy grande. Nos están ayudando mucho y creo que nosotros a ellos también. Venían de disponer de pocos minutos, de no tener protagonismo en sus equipos. El Getafe les ha dado la oportunidad de mostrarse, de jugar en la Liga española y estamos muy contentos con ellos. Con Boselli también, que jugó de inicio y lo hizo francamente bien".