Camavinga aumenta a diez las bajas del Real Madrid en Balaídos

La vuelta de Raúl Asencio, que fuerza para jugar en Balaídos tras causar baja ante el Getafe por una contractura cervical, es la única noticia positiva para Álvaro Arbeloa en su momento más complicado en el banquillo del Real Madrid por la cantidad de bajas con la que encara un partido.

Con un total de diez ausencias se juega buena parte de sus opciones al título ligero el Real Madrid en Balaídos en la noche del viernes (21:00 horas, 20:00 GMT). Por lesión no pueden jugar David Alaba, Éder Militao, Camavinga, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo y Kylian Mbappé.

Y por sanción no lo podrán hacer Franco Mastantuono, expulsado ante el Getafe, ni Dean Huijsen y Álvaro Carreras, que en ese encuentro recibieron una cartulina amarilla con la que deben cumplir ciclo y un partido.

Respecto al encuentro liguero del pasado lunes, ante el Getafe en el Santiago Bernabéu en el que el Real Madrid encajó su segunda derrota consecutiva en LaLiga EA Sports y se distanció cuatro puntos del liderato del Barcelona, se caen de la lista de Huijsen, Alaba, Carreras, Mastantuono y Rodrygo, al que pierde Arbeloa para lo que resta de temporada por una grave lesión de rodilla.

El técnico madridista no ha podido recuperar como se esperaba a Camavinga, después de que el centrocampista francés regresase a los entrenamientos con el grupo el jueves, y se ve obligado a tirar de la cantera citando a siete canteranos. Junto a Sergio Mestre como tercer portero, viajan a Vigo los defensas Diego Aguado y Lamini Fati, más los centrocampistas Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

La ausencia de delanteros, con tan solo Vinícius, Brahim Díaz y Gonzalo García en la expedición, no provocan que Arbeloa cite a ningún atacante de las categorías inferiores madridistas.

La lista de convocados del Real Madrid para enfrentarse al Celta en Balaídos en la jornada 27 de LaLiga la integran:

Defensas: Carvajal, Trent, Asencio, Rüdiger, Fran García, Mendy, Diego Aguado y Lamini Fati.

Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

Delanteros: Vinícius, Brahim y Gonzalo.