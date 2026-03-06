Fútbol Internacional
06 de marzo de 2026 - 07:05

Detenido en Rusia un árbitro sobornado para darle la victoria al Khimki

Moscú, 6 mar (EFE).- Un árbitro de primera división fue detenido por aceptar un soborno de dos millones de rublos (25.000 dólares) para inclinar el partido a favor del club de fútbol moscovita Khimki contra el Alania en 2023, informó este viernes el Ministerio del Interior ruso.

Por EFE

"El árbitro y el intermediario involucrado en la transferencia de la compensación monetaria fueron detenidos", informó la portavoz del Ministerio del Interior, Irina Volk, citada por TASS.

Según explica, la policía verificó que el partido oficial de primera división de la liga rusa estuvo amañado.

Interior vincula en el delito a la directiva del club de fútbol Khimki, de la región de Moscú, quienes encargaron sobornar al árbitro principal, Andréi Fisenko, originario de la remota ciudad en el Lejano Oriente de Vladivostok, en el partido contra Alania (región de Vladikavkaz).

El partido se disputó el 20 de noviembre de 2023 y terminó con un marcador de 4-1 en favor del Khimki.