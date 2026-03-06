Detenido en Rusia un árbitro sobornado para darle la victoria al Khimki

"El árbitro y el intermediario involucrado en la transferencia de la compensación monetaria fueron detenidos", informó la portavoz del Ministerio del Interior, Irina Volk, citada por TASS.

Según explica, la policía verificó que el partido oficial de primera división de la liga rusa estuvo amañado.

Interior vincula en el delito a la directiva del club de fútbol Khimki, de la región de Moscú, quienes encargaron sobornar al árbitro principal, Andréi Fisenko, originario de la remota ciudad en el Lejano Oriente de Vladivostok, en el partido contra Alania (región de Vladikavkaz).

El partido se disputó el 20 de noviembre de 2023 y terminó con un marcador de 4-1 en favor del Khimki.