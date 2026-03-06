Duelo argentino en el clásico Benfica-Oporto: Prestianni y Otamendi contra Varela

El Benfica, capitaneado por el central Otamendi, llega al clásico luso tras haber ganado en la jornada anterior al Gil Vicente (1-2) en un encuentro donde Prestianni regresó al once del técnico José Mourinho tras haber sido acusado por el madridista Vinícius Júnior de proferir insultos racistas en el partido de 'Champions' ante el Real Madrid del 17 de febrero.

El extremo Prestianni, natural de Ciudadela (Argentina), fue fundamental para los suyos en el pasado partido de Liga y podría ser una opción en un encuentro en que el Benfica, tercero en la tabla, intentará reducir los siete puntos que le separan del Oporto, que es líder.

Varela podría ser clave en este duelo para los blanquiazules, ya que el centrocampista suele caer a la defensa y actuar como un central extra, algo importante en un elenco mermado en la zaga por la lesión del también 'albiceleste' Nehuén Pérez.

El Oporto también tiene problemas en el ataque, donde ha acusado la ausencia de su goleador, el internacional español Samu Aghehowa -que se recupera de una grave lesión de rodilla-, aunque sigue cumpliendo en la Liga, como demostró con la reciente victoria sobre el Arouca (3-1).

Para el clásico, el ataque blanquiazul recibió la buena noticia del regreso de uno de sus elementos más desequilibrantes, el extremo español Borja Sainz, ausente en los últimos partidos por el fallecimiento de su madre.

Un día antes, el sábado será escenario de otro gran duelo del fútbol portugués, entre el Braga y el Sporting de Portugal.

El Sporting, segundo y a cuatro puntos del Oporto, visitará al Braga, en un buen momento impulsado por el delantero colombiano Luis Suárez, máximo goleador de la Liga lusa con 22 dianas, las dos últimas en la ronda anterior contra el Estoril (3-0).

Por delante tendrá a un Braga que busca consolidar su cuarto lugar y que cuenta como baza el uruguayo Rodrigo Zalazar, que lleva dos jornadas consecutivas con dobletes.

Partidos de la 25ª jornada de la Liga Portugal:

Santa Clara - Vitória de Guimarães.